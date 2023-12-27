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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уткин отреагировал на камбэк «Манчестер Юнайтед»

27 Декабря 2023 • 08:55 Комментировать

В рамках 19-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе отпраздновал волевую победу над бирмингемской «Астон Виллой» со счетом 3:2. Об этом матче поделился мнением известный блогер Василий Уткин.

«Если б «Вилла» удержала победу, в этом была бы претензия на эпос. А так мы остаёмся в реальном мире. «МЮ» пытается узнать себя в зеркале, а оттуда на них смотрят не отражения, а набор снусмумриков», - написал Уткин в своих социальных сетях.

Напомним, что по ходу поединка «красные дьяволы» уступали со счетом 0:2. Благодаря победе манкунианцы набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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