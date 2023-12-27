«Челси» нашёл нового нападающего

Форвард АЗ Вангелис Павлидис может продолжить карьеру на Туманном Альбионе, об этом информируют журналисты таблоида The Sun.

По сведениям источника, в подписании 25-летнего греческого футболиста заинтересованы два лондонских клуба. Речь идет о «Челси» и «Фулхэме».

Павлидис выступает за АЗ с лета 2021 года. Его контракт с нидерландским клубом рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость форварда составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет 22 забитых мяча и три результативные передачи.