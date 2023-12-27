Клопп высказал мнение о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ

В рамках 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал победу над «Бёрнли» со счетом 2:0. После завершения встречи главный тренер «красных» Юрген Клопп пообщался с журналистами.

«Меня радуют 42 очка «Ливерпуля», это очень хорошо. Я доволен тем, как команда завершила первую половину сезона. Не все было идеально, но все в порядке. Мы будем находиться на расстоянии всего одного балла от «Арсенала», если «канониры» выиграют свой матч», - передает слова немецкого тренера пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.