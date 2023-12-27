Невилл отреагировал на камбэк «Манчестер Юнайтед»

В рамках 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе одержал волевую победу над бирмингемской «Астон Виллой» со счетом 3:2. Об этом матче высказался экс-защитник манкунианского гранда Гари Невилл.

«Фантастический второй тайм от «Манчестер Юнайтед», - оставил сообщение Невилл в своих социальных сетях.

Напомним, что по ходу встречи «красные дьяволы» уступали со счетом 0:2, но во втором тайме забили три безответных мяча.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Эрика тен Хага набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.