Эмери прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед»

В рамках 19-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» на выезде потерпела поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3. Об этом поединке высказался главный тренер «львов» Унаи Эмери.

«Команда провела потрясающие 60 минут, это была фантастика. Мы очень хорошо владели мячом. Но соперник смог оформить камбэк, забив три мяча за 20 минут. Нам нужно смириться с этим результатом. Теперь наша цель хорошо выступить против «Бёрнли» в субботу», - передает слова испанца BBC.

Благодаря победе на счету «красных дьяволов» стало 31 очко. Команда поднялась на шестое место. «Астон Вилла» с 39 баллами идет третьей.