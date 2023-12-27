​Салаху не до Рождества - его мысли заняты страдальцами из Газы

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в католическое Рождество опубликовал пост, который вызвал полемику в Англии. В нем Салах призвал не предаваться гуляниям и чревоугодию, а задуматься о судьбе людей из Сектора Газы, беспощадно сравниваемого с землей израильской военщиной.

- Рождество - это праздник, который отмечается в кругу семьи. Но с такой жестокой войной, как в Газе, мы встречаем Рождество с болью в сердце, мы разделяем боль людей из разрушенных семей. Прошу вас, не забывайте о них, не игнорируйте их страдания, - написал в социальных сетях Мохамед Салах.