Семеду: «Играть с Месси очень легко»

Правый защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду вспомнил, как выступал за «Барселону» вместе с Лионелем Месси.

Португалец представлял цвета «сине-гранатовых» с 2017 по 2020 год, после чего переехал в Англию.

«Играть с Месси очень легко. Тебе просто нужно отдать ему мяч и открыться – он найдёт тебя передачей, в какой бы точке поля ты ни находился, и сделает это с такой точностью, как если бы бросал рукой», – приводит Barca Universal слова 30-летнего латераля.

Нелсон Семеду отметился 11 результативными передачами и двумя забитыми мячами в 124 поединках за «Барселону» во всех соревнованиях.