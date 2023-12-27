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Семеду: «Играть с Месси очень легко»

27 Декабря 2023 • 04:16 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Правый защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду вспомнил, как выступал за «Барселону» вместе с Лионелем Месси.

Португалец представлял цвета «сине-гранатовых» с 2017 по 2020 год, после чего переехал в Англию.

«Играть с Месси очень легко. Тебе просто нужно отдать ему мяч и открыться – он найдёт тебя передачей, в какой бы точке поля ты ни находился, и сделает это с такой точностью, как если бы бросал рукой», – приводит Barca Universal слова 30-летнего латераля.

Нелсон Семеду отметился 11 результативными передачами и двумя забитыми мячами в 124 поединках за «Барселону» во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Лионель Месси Нелсон Семеду Интер Майами ещё теги

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