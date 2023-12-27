​Наставник «Лутона»: «Восхищаюсь волей моих игроков»

В девятнадцатом туре английского чемпионата гостевую победу одержал все более и более дерзко выступающий «Лутон Таун» - абсолютный дебютант АПЛ обыграл на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:2. Наставник «Лутона» Роб Эдвардс прокомментировал итоги матча.

- Второй тайм стал эмоциональными качелями. А в первом мы были великолепны. Отлично контролировали матч. После перерыва они стали лучше покрывать поле и наша ситуация усложнилась. Ребята заслуживают уважения и восхищения, что даже в таких условиях нашли силы на рывок и вырвали победу, - цитирует слова наставника «Лутон Тауна» BBC Sport.