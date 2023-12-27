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Хёйбьерг настаивает на уходе из «Тоттенхэма»

27 Декабря 2023 • 04:07 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
1 2.55 X 3.85 2 2.50
28.12 22:30

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг намерен сменить клуб в ближайшее время.

Рулевой «шпор» Анге Постекоглу не видит для датчанина места в стартовом составе команды, чем тот, разумеется, недоволен. По информации инсайдера Николо Скиры, хавбек активно настаивает на своём уходе – ради осуществления задуманного он уже сменил агента. «Тоттенхэм» готов отпустить 28-летнего игрока в аренду с обязательством выкупа за 25 млн евро. Основным претендентом остаётся «Ювентус».

Пьер-Эмиль Хёйбьерг только трижды вышел в старте в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, ещё в 14 случаях футболист появлялся на поле со скамейки запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
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