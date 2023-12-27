«Манчестер Юнайтед» с отрывом лидирует в АПЛ по победам, добытым при отставании в 2+ гола

«Манчестер Юнайтед» в очередной раз выиграл матч, в котором всё складывалось против.

«Красные дьяволы» одолели «Астон Виллу» (3:2), уступив со счётом 0:2 в первом тайме. Дублем в составе хозяев поля отметился Алехандро Гарначо, а победный мяч на 82-й минуте оформил Расмус Хёйлунн. По данным Opta, это уже 14-й случай в истории, когда «Манчестер Юнайтед» выигрывает матч, по ходу которого уступал с разницей в два или более гола. Это рекорд турнира – ближайшие преследователи добивались подобного на пять раз реже.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ с 31 набранным очком после 19 встреч.