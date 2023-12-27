​Марку Силва: «Борнмут» заслужил победу»

Девятнадцатый тур английского чемпионата снова стал несчастливым для «Фулхэма» - «дачники» не справились с уборкой «вишен», пропустив три безответных мяча от «Борнмута». Португальский наставник «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал итоги неудачного матча:

- «Борнмут» заслужил победу. Когда ты пропускаешь такие мячи, как мы сегодня, то вообще не должен заслуживать очки в матче. Особенно первый гол, когда все мои игроки смотрели на то, как соперник пробегает слалом и отдает передачу, - негодует Марку Силва, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре «Фулхэм» примет «Арсенал».