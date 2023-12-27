​«Бёрнли» ни разу не пробил в створ - такого не было почти три года

В матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Бернли» проиграл в домашнем матче «Ливерпулю», пропустив два мяча. Это случилось на глазах публики «Бернли», а особенно удручающим выглядит тот факт, что команда ни разу за весь матч не смогла пробить в створ ворот «Ливерпуля».

Такого с «Бернли» не было уже почти три года - в последний раз команда уходила с поля без удара в створ ворот с третьего февраля 2021 года, тогда это случилось в игре с «Манчестер Сити».

В следующем туре «Бернли» предстоит сыграть с другим неудачником девятнадцатого тура - «Астон Виллой».