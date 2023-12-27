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Ван Дейк выиграл 82% верховых дуэлей в АПЛ-2023/24 – рекорд чемпионата последних семи лет

27 Декабря 2023 • 03:16 Комментировать
Ливерпуль
...
Ньюкасл
01.01 23:00

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк редко позволяет оппонентам выиграть верховую борьбу.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги капитан мерсисайдцев вышел победителем в 82% верховых единоборств – лучший показатель среди всех игроков чемпионата с сезона-2016/17, докладывает Squawka. Второе место в рейтинге остаётся за Гарри Магуайром образца сезона-2018/19 – 78%. Примечательно, что три из шести позиций в верхней шестёрке списка занимает ван Дейк версии разных сезонов.

В текущей кампании 32-летний нидерландец отыграл 17 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, записав на свой счёт один гол и две голевые передачи.

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