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Дьёкереш не планирует уходить из «Спортинга», несмотря на интерес «Арсенала» и «Челси»

27 Декабря 2023 • 03:04 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
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Через 18 ч. 29 мин.

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш не торопится покидать свой клуб.

25-летний футболист попал в сферу интересов лондонских «Арсенала» и «Челси», которые рассматривали возможность трансфера в январе. «Спортинг», как известно, запрашивает за шведа 100 млн евро – такая сумма отступных прописана в контракте игрока. По информации Record, ещё одна сложность для потенциальных покупателей – нежелание Дьёкереша покидать клуб. Форвард планирует остаться в Лиссабоне как минимум до конца сезона.

В активе Виктора Дьёкереша 17 забитых мячей и восемь голевых передач в 20 поединках за «Спортинг» в текущей кампании.

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Челси Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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