Дьёкереш не планирует уходить из «Спортинга», несмотря на интерес «Арсенала» и «Челси»

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш не торопится покидать свой клуб.

25-летний футболист попал в сферу интересов лондонских «Арсенала» и «Челси», которые рассматривали возможность трансфера в январе. «Спортинг», как известно, запрашивает за шведа 100 млн евро – такая сумма отступных прописана в контракте игрока. По информации Record, ещё одна сложность для потенциальных покупателей – нежелание Дьёкереша покидать клуб. Форвард планирует остаться в Лиссабоне как минимум до конца сезона.

В активе Виктора Дьёкереша 17 забитых мячей и восемь голевых передач в 20 поединках за «Спортинг» в текущей кампании.