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Маккойст выбрал нового лидера английской сборной

27 Декабря 2023 • 03:01 Комментировать

Бывший шотландский футболист Алли Маккойст, забивший в ворота СНГ в печально памятном матче шведского чемпионата Европы в 1992 году (шотландцы тогда выиграли 3:0), считает, что нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса следует считать новым лидером английской сборной. Его впечатляют успехи нападающего в чемпионате:

- Конечно, настоящее английской сборной - это Гарри Кейн, и так будет еще некоторое время, но за ним придет Олли Уоткинс. Он уверен в себе, он забивает практически в каждом матче, разные голы, это очень перспективный нападающий, - цитирует слова Маккойста BBC Sport.


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