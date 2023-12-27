Маккойст выбрал нового лидера английской сборной

Бывший шотландский футболист Алли Маккойст, забивший в ворота СНГ в печально памятном матче шведского чемпионата Европы в 1992 году (шотландцы тогда выиграли 3:0), считает, что нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса следует считать новым лидером английской сборной. Его впечатляют успехи нападающего в чемпионате:

- Конечно, настоящее английской сборной - это Гарри Кейн, и так будет еще некоторое время, но за ним придет Олли Уоткинс. Он уверен в себе, он забивает практически в каждом матче, разные голы, это очень перспективный нападающий, - цитирует слова Маккойста BBC Sport.