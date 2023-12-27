Хёйлунн – о Гарначо: «Невероятный талант»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн похвалил своего товарища по команде Алехандро Гарначо.

20-летний датчанин и 19-летний аргентинец стали героями матча против «Астон Виллы» (3:2): Хёйлунн забил победный мяч в концовке встречи, а до того Гарначо отметился дублем.

«Гарначо – невероятный талант, он очень хорош вне зависимости от того, на каком фланге играет, и ведь ему всего 19 лет. Мы с Алехандро много разговариваем, пытаемся найти общий язык, поскольку надеемся, что ещё много лет будем играть вместе», – приводит UtdDistrict слова Хёйлунна, для которого гол в ворота «Астон Виллы» стал первым в Английской премьер-лиге.