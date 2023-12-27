​Эвра испытал чувство «дежавю» после первого тайма матча «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой»

После первого тайма матча девятнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Астон Вилле» с разницей в два мяча, но во второй половине игры переломил события и выиграл - 3:2. Бывший полузащитник команды Патрис Эвра прокомментировал свои чувства после первого тайма:

- Я испытал чувство дежавю. «Манчестер Юнайтед» неплохо играл, но счет на табло был 0:2, и такое уже было и ранее, - цитирует слова экс-полузащитника BBC Sport.

В следующем, девятнадцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ноттингем Форестом». Это случится тридцатого декабря.