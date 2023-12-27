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​Компани: «Мы были слишком открыты в первом тайме»

27 Декабря 2023 • 02:06 Комментировать

Наставник «Бернли» Венсан Компани прокомментировал поражение своего клуба в игре с «Ливерпулем» в рамках девятнадцатого тура чемпионата, его команда пропустила по мячу в каждом из таймов. Компани уверен, что проблемой стал первый тайм и слишком открытая игра его команды:

- Я думаю, что мы были слишком открыты в первом тайме, но, с другой стороны, у нас тоже были шансы. Были моменты и во втором тайме, но мы сражались с командой, которая лучше использовала свои возможности. Жаль, что не удалось набрать очки, но такое случается, - цитирует слова Компани BBC Sport.

В следующем туре «Бернли» сыграет с «Астон Виллой».


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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Венсан Компани
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