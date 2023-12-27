​Бруну Фернандеш: «Надо верить друг в друга»

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» переломил ход неудачного складывавшегося матча с «Астон Виллой», одержав победу со счетом 3:2. Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш считает, что залогом успеха стала вера игроков друг в друга.

- В таких ситуациях всегда надо верить друг в друга, потому что если эта вера пропадает, начинаются большие сложности. Возникают сомнения, которые мешают играть, даже если вы сами настроены на игру, - цитирует слова португальского футболиста BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ноттингем Форестом».