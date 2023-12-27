Бруну Фернандеш установил рекорд нынешнего розыгрыша АПЛ в матче с «Астон Виллой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не отметился результативными действиями, но сыграл заметную роль в победном матче с «Астон Виллой» (3:2).

Команда Эрика тен Хага добыла три очка, уступая со счётом 0:2 вплоть до 59-й минуты встречи. Особого внимания удостоились Алехандро Гарначо, оформивший дубль, и Расмус Хёйлунн, впервые забивший в АПЛ, однако вклад Фернандеша также не остался незамеченным. По данным Squawka, португалец стал первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии игроком, сделавшим пять или более передач вразрез в одном матче. Ранее это удавалось Кевину де Брёйне в августе 2022 года – «Манчестер Сити» тогда играл против «Ньюкасла».