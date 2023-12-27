​Алли Маккойст: «Манчестер Юнайтед» выглядел более нацеленным на победу»

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу в игре с «Астон Виллой», проигрывая после первого тайма с разницей в два мяча, «красные дьяволы» отыгрались и перевыполнили программу во второй половине встречи, забив трижды.

Алли Маккойст, бывший нападающий «Глазго Рейнджерс» и сборной Шотландии, в 1992 году забивавший в ворота сборной СНГ в печально памятном матче чемпионата Европы, считает заслуженной победу подопечных Эрика тен Хага:

- «Юнайтед» выглядел более нацеленным на победу. «Астон Вилла» больше рассчитывала на контратаки, отдав сопернику инициативу, - цитирует слова Маккойста BBC Sport.