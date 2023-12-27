​Тен Хаг: «Атмосфера сильно поменялась во втором тайме»

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу в игре с «Астон Виллой», подопечные нидерландского специалиста Эрика тен Хага проигрывали с разницей в два мяча, но вырвали победу. Наставник «красных дьяволов» прокомментировал итоги игры:

- Атмосфера очень сильно поменялась ко второму тайму. Но я думаю, что мы и в первом тайме играли хорошо, просто не повезло с двумя пропущенными со стандартов голами. Я подбодрил команду в перерыве, сказав, что они хорошо играют, и игроки ответили, усилив давление, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.