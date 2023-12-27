Хёйлунн прокомментировал свой первый гол в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн высказался о дебютном забитом мяче в Английской премьер-лиге.

20-летний игрок прервал длительную голевую засуху – он не забил ни разу в первых 14 матчах чемпионата Англии. Во вторник датчанин отметился победным голом во встрече с «Астон Виллой», которая завершилась волевой победой «красных дьяволов» (3:2).

«Пришлось долго ждать [первого гола в АПЛ], но я очень счастлив. Сейчас я самый счастливый человек на свете – думаю, это было заметно по моему празднованию. Как сказал Гарначо, мы верили в себя до конца.

Я уже забивал в Лиге чемпионов, а в АПЛ на это потребовалось время. Теперь я добился своего. Надеюсь, это поможет мне в дальнейшем», – цитирует BBC Хёйлунна.