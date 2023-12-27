Гарначо: «Манчестер Юнайтед» никогда не сдаётся»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо поделился впечатлениями после волевой победы над «Астон Виллой» (3:2).

«Красные дьяволы» уступали со счётом 0:2 к перерыву, но нашли в себе силы на три безответных мяча во втором тайме. 19-летний аргентинец отметился дублем, а автором победного гола стал Расмус Хёйлунн, ранее не забивавший в Премьер-лиге.

«Люди слишком много говорят о нападающих «Манчестер Юнайтед». Сегодня вы видите, что Рэшфорд сделал голевую передачу, а мы с Расмусом забили голы. Я очень счастлив.

В перерыве я сказал, что мы обязаны вернуться в игру. Мы никогда не сдаёмся. Я особенно рад за Хёйлунна», – цитирует United Zone Гарначо.