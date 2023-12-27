Эвра предсказал победу «Манчестер Юнайтед» при счёте 0:2 в пользу «Астон Виллы»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра не прогадал, поверив в команду после проигранного первого тайма.

Коллектив Эрика тен Хага уступал «Астон Вилле» со счётом 0:2 к перерыву домашнего матча Премьер-лиги против «Астон Виллы». Во втором тайме Алехандро Гарначо отличился дважды, сравняв счёт, а победу «красным дьяволам» принёс Расмус Хёйлунн, забивший свой дебютный гол в АПЛ на 82-й минуте встречи.

Любопытно, что Эвра, выступая на Amazon Prime Video в перерыве матча, предвидел такой поворот событий: «Если «Манчестер Юнайтед» продолжит играть так же, при этом сохранит концентрацию на стандартах, то меня не удивит победа со счётом 3:2», – заявил француз.