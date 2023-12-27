Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле

«Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 19-го тура АПЛ состоялся 26 декабря на стадионе «Олд Траффорд».

Четыре матча подряд не забивал «Манчестер Юнайтед», принимавший «Астон Виллу». За это время «дьяволы» успели со свистом покинуть еврокубки, разгромно уступить «Борнмуту», получить от «Вест Хэма». Без особо радужных перспектив «Юнайтед» принимал одного из лидеров текущего сезона. «Астон Вилла» Уная Эмери уверенно в топ-3, недавно на сутки даже возглавила турнирную таблицу.

Матч на «Олд Траффорд» начался с очень сумбурной возни. Чуть активнее выглядели хозяева, однако мысли в созидании не хватало. Первый удар остался за «дьяволами» - Эриксен с подбора проверил реакцию Мартинеса, после чего «Астон Вилла» стала прибирать инициативу к своим рукам. Гости тоже ничего толкового не показывали, давили через угловые и стандарты, однако тут уже сыграл случай.

В середине первого тайма Бруну неожиданно грубо сфолил на Дендонкере, привезя штрафной удар. Макгинн практически от боковой линии крутил в сторону ворот, явно выполняя подачу. Однако мяч никого не задел, юркнув точно в дальний угол ворот Андре Онаны – 0:1. Не прошло и пяти минут, как тот же Дендонкер преимущество своей команды удвоил. Опять же навес Макгинна (теперь от угла поля), скидка Ленгле в центр и точный удар бельгийца с близкой дистанции – 0:2.

Только под конец первого тайма «дьяволы» немного оправились от шока, проведя пару быстрых атак. Вот только удар Рэшфорда с линии штрафной площади Мартинес парировал, Маркус заходил на вторую попытку после скидки Хёйлунна – в этом эпизоде тоже победителем вышел голкипер. Разбудить интригу удалось после перерыва. Правда, для начала классная скоростная атака «МЮ», которая завершилась результативным обыгрышем и ударом Гарначо пропала из-за офсайда. Сам же аргентинец в него и забрался.

Зато на исходе часа игры «Манчестер Юнайтед» наконец прервал свою безголевую серию. Бруну Фернандеш обокрал Дугласа Луиса в центре поля и сделал передачу на рывок Рэшфорду. Маркус отлично прострелил так грамотно, Ленгле в подкате не перехватил, Гарначо офсайда избежал, пробив в противоход Мартинесу – 1:2. На этом Алехандро не остановился, вскоре дубль оформил. Справа пришли «дьяволы», Эриксен на линию штрафной площади мяч выкатил. Гарначо пробил не очень удачно, но рикошет от ноги Диего Карлоса решил эпизод – 2:2.

«Астон Вилла» могла довольно быстро выйти вперёд, но Макгинн корявенько пробил после прострела Морено. Ковырнул он мяч – Эванс смог выбить с линии ворот. Нервная концовка ещё один гол всё же подарила. И забил его Хёйлунн. Первый гол Расмуса в АПЛ состоялся после суматохи на угловом и удачном отскоке от всё того же Макгинна – 3:2. «Манчестер Юнайтед» сломил «Астон Виллу» в невероятном матче, прервав неудачную серию.