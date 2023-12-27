Хёйлунн забил первый гол в АПЛ – потребовалось 15 матчей

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн отпраздновал свой первый гол в Английской премьер-лиге.

Датчанин поразил ворота «Астон Виллы» на 82-й минуте, установив на табло счёт 3:2 в пользу своей команды. Для 20-летнего футболиста это дебютный гол в чемпионате Англии – он не отличился ни разу в первых 14 поединках. Форварду потребовалось более 1000 игровых минут, чтобы открыть счёт забитым мячам в Премьер-лиге. При этом, что любопытно, в Лиге чемпионов он записал себе в актив пять голов в шести встречах.

Расмус Хёйлунн перебрался в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «Аталанты». Стоимость трансфера оценивается почти в 74 млн евро.