«Манчестер Юнайтед» забил впервые за 440 минут

Забитый мяч Алехандро Гарначо прервал безголевую серию «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» ни разу не огорчили соперников в предыдущих четырех поединках. Сегодняшнюю встречу с «Астон Виллой» команда также начала не лучшим образом, пропустив два безответных мяча к 26-й минуте. Вскоре после перерыва у «Юнайтед» появились новые надежды – Гарначо сократил отставание хозяев поля на 59-й минуте. Этот гол стал для коллектива Эрика тен Хага первым за 440 игровых минут. Предыдущее взятие ворот, напомним, состоялось во встрече с «Челси» (2:1), прошедшей в начале декабря.

На сайте LiveResult проходит текстовая онлайн-трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла».