«Барселона» продолжает следить за нападающим Мэйсоном Гринвудом, выступающим за «Хетафе» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

22-летний футболист, как неоднократно отмечалось, интересен сразу трём грандам Ла Лиги – «Барселоне», мадридскому «Реалу» и «Атлетико». По сведениям журналиста Адриана Санчеса, «сине-гранатовых» особенно впечатлило, насколько англичанин хорош в дриблинге и завершении атак. Напомним, что «Манчестер Юнайтед» вряд ли вернёт форварда в состав после завершения срока аренды.

В активе Мэйсона Гринвуда пять забитых мячей и четыре голевых паса в 15 поединках за «Хетафе» в нынешней кампании.