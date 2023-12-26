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Бернарду Силва: «Пора сосредоточиться на АПЛ»

26 Декабря 2023 • 23:59 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
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Через 22 ч. 55 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о положении команды в Премьер-лиге.

«Горожане», недавно выигравшие клубный чемпионат мира, отстают от лидирующего в турнирной таблице «Ливерпуля» на восемь очков, имея два матча в запасе. В среду коллектив Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде против «Эвертона».

«Конечно, мы очень довольны своей победой на клубном ЧМ, но пришло время добиться результатов в АПЛ. Матч с «Эвертоном» обещает быть очень непростым, как и последующие игры против «Шеффилд Юнайтед» и «Хаддерсфилда» в Кубке.

Сейчас мы полностью сосредоточены на внутренних турнирах – и особенно на чемпионате, где дела идут не очень хорошо», – цитирует City Xtra Силву.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва

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