Бернарду Силва: «Пора сосредоточиться на АПЛ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о положении команды в Премьер-лиге.

«Горожане», недавно выигравшие клубный чемпионат мира, отстают от лидирующего в турнирной таблице «Ливерпуля» на восемь очков, имея два матча в запасе. В среду коллектив Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде против «Эвертона».

«Конечно, мы очень довольны своей победой на клубном ЧМ, но пришло время добиться результатов в АПЛ. Матч с «Эвертоном» обещает быть очень непростым, как и последующие игры против «Шеффилд Юнайтед» и «Хаддерсфилда» в Кубке.

Сейчас мы полностью сосредоточены на внутренних турнирах – и особенно на чемпионате, где дела идут не очень хорошо», – цитирует City Xtra Силву.