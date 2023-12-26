«Ливерпуль» не проигрывает 12 матчей АПЛ кряду, следующий – против «Ньюкасла»

«Ливерпуль» вечером вторника уверенно обыграл «Бёрнли» на выезде со счётом 2:0, команда Венсана Компани – один из главных аутсайдеров Английской премьер-лиги. Голами в составе гостей отметились Дарвин Нуньес и Диогу Жота (в компенсированное время).

Любопытно, что первый и единственный раз в этом сезоне Премьер-лиги «красные» уступали 30 сентября «Тоттенхэму» (1:2). В следующие 12 матчей команда Юргена Клоппа не проигрывала.

В 20-м туре Премьер-лиги «Ливерпулю» предстоит принять дома «Ньюкасл», который проиграл шесть из семи последних встреч чемпионата.

Всего за серию из 12 игр без поражений у «Ливерпуля» набралось семь побед в АПЛ и пять ничьих.

Как «Ливерпуль» забил полную сетку мячей в ворота «Бёрнли», но засчитали только два