Ван Дейк ответил на вопрос о шансах «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

После победы над «Бёрнли» (2:0) мерсисайдцы вернулись на первую строчку, на два очка опередив «Арсенал» при матче в запасе у «канониров». Позади также остаются «Астон Вилла» (39), «Тоттенхэм» (36) и «Манчестер Сити» (34).

«Борьба за чемпионство? Сейчас только декабрь, поэтому не будем забегать далеко вперёд. Мы провели последнюю игру в этом году, и я очень рад, ведь теперь можно провести несколько дней с семьёй. Мы определённо настроены побороться за чемпионский титул в этом сезоне. Посмотрим, где мы в итоге окажемся», – цитирует BBC ван Дейка.