Клопп: «Ливерпуль» создаёт много моментов, но не очень хорошо их реализует»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями об игре своей команды после победы над «Бёрнли» (2:0).

«Красные» взяли верх благодаря голам Дарвина Нуньеса и Диогу Жоты, забитым на шестой и 90-й минутах соответственно.

«Мы играли просто отлично, но на табло до последнего сохранялся минимальный счёт. Это странно, но в футболе так бывает. Мы забили второй гол, когда проводили, пожалуй, свой самый непростой отрезок в матче.

В последнее время мы создаём много моментов, но, к сожалению, слишком часто не можем их реализовать. За последние десять дней мы провели четыре игры, теперь впереди у нас пять выходных», – высказался в интервью Amazon Prime Клопп.