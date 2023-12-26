Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» - первый клуб в истории АПЛ с двумя автоголами после 75-й минуты

26 Декабря 2023 • 23:14 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
2:3
Лутон Таун

Вечером вторника игроки «Шеффилд Юнайтед» впервые в истории АПЛ оформили два автогола после 75-й минуты матча. Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, что в домашней игре «клинков» против прямого конкурента в лице «Лутон Тауна» при счёте 2:1 Анис Слимани и Джек Робинсон отправили по мячу в собственные ворота. В итоге «шляпники» одержали важнейшую волевую победу – 3:2.

После такого досадного поражения «Шеффилд Юнайтед» продолжает занимать последнее место турнирной таблицы АПЛ, у клуба всего лишь девять очков. «Лутон Таун» также в зоне вылета, но на 18-м месте. Правда, положение «шляпников» чуть лучше – у них 15 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед

Новости по матчу

26 Декабря
19:59
«Шеффилд Юнайтед» потерял всё в матче с «Лутон Таун» после двух автоголов подряд
19:19
Холанн — лучший нападающий мира по версии CIES Football
14:31
​60 лет назад в Boxing Day в чемпионате Англии было весело – 66 голов в десяти матчах!
25 Декабря
13:40
Бесплатный прогноз и ставка на матч Шеффилд Юнайтед — Лутон Таун АПЛ — 26 декабря 2023
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун Лутон Таун
2
3
2.27 3.45 3.15
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
3
0
2.28 3.55 3.05
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Ливерпуль Ливерпуль
0
2
9.20 5.80 1.30
Видео
60 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла Астон Вилла
0
2
2.13 3.35 3.55
Видео
27.12.23 в 22:30
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.91 3.55 4.10
Видео
27.12.23 в 22:30
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0.00 0.00 0.00
Видео
27.12.23 в 23:15
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити Манчестер Сити
8.20 4.60 1.41
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
00:11 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» впечатлены игрой Гринвуда слухи
26 Декабря
23:59 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Пора сосредоточиться на АПЛ»
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не проигрывает 12 матчей АПЛ кряду, следующий – против «Ньюкасла»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк ответил на вопрос о шансах «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство
23:16 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ливерпуль» создаёт много моментов, но не очень хорошо их реализует»
23:14 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» - первый клуб в истории АПЛ с двумя автоголами после 75-й минуты
22:52 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал лучшего игрока матча «Бёрнли» – «Ливерпуль»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 7
22:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» забил полную сетку мячей в ворота «Бёрнли», но засчитали только два
22:22 · Англия. Премьер-лига
Варан, Гарначо и Хёйлунн - в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Астон Виллой»
22:22 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил выступления «Манчестер Юнайтед» в 2023 году
21:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «В игре «Манчестер Юнайтед» достаточно креативности – не хватает только завершения»
21:29 · Англия. Премьер-лига
Одноклубник Головина может продолжить карьеру в АПЛ слухи
21:01 · Англия. Премьер-лига
Нуньес впервые забил за «Ливерпуль» ударом из-за пределов штрафной
20:49 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль интересен гранду Серии А слухи
Все новости
Рекомендуем