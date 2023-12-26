«Шеффилд Юнайтед» - первый клуб в истории АПЛ с двумя автоголами после 75-й минуты

Вечером вторника игроки «Шеффилд Юнайтед» впервые в истории АПЛ оформили два автогола после 75-й минуты матча. Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, что в домашней игре «клинков» против прямого конкурента в лице «Лутон Тауна» при счёте 2:1 Анис Слимани и Джек Робинсон отправили по мячу в собственные ворота. В итоге «шляпники» одержали важнейшую волевую победу – 3:2.

После такого досадного поражения «Шеффилд Юнайтед» продолжает занимать последнее место турнирной таблицы АПЛ, у клуба всего лишь девять очков. «Лутон Таун» также в зоне вылета, но на 18-м месте. Правда, положение «шляпников» чуть лучше – у них 15 баллов.