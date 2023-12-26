Клопп назвал лучшего игрока матча «Бёрнли» – «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил выступление полузащитника Ватару Эндо.

Японский футболист вышел в стартовом составе и помог команде одержать выездную победу над «Бёрнли» (2:0), отыграв от начала до конца встречи.

«Ван Дейк стал игроком матча, но если бы эту награду нужно было отдать кому-то другому, то я бы назвал Эндо. Просто вау! Что бы мы делали без него?» – заявил немецкий рулевой в послематчевом интервью.

«Ливерпуль» вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги благодаря сегодняшней победе, на два очка опередив «Арсенал», однако у «канониров» остаётся игра в запасе.