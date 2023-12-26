«Ливерпуль» забил полную сетку мячей в ворота «Бёрнли», но засчитали только два

В 19-м туре чемпионата Англии «Бёрнли» принимал «Ливерпуль». «Красные» резво начали, и Харви Эллиотт едва сразу не переиграл вратаря, а Мохамед Салах готовился добивать из офсайда. Тут же прорыв Коди Гакпо слева в штрафную завершился выверенным пасом под удар Дарвину Нуньесу - 0:1. Нуньес сыграл пяткой, и Гакпо вторым ударом все же отправил мяч в сетку мимо голкипера, но там вне игры. Снова Гакпо, на сей раз отменный пас на Салаха, а египтянин зарядил в перекладину. Голкипер хозяев с трудом справился с ударами Ватару Эндо и Джо Гомеса. После перерыва гости долго комбинировали, и Эллиотт поразил ворота, но и этот гол отменили - Салах был в пассивном офсайде. Первый момент у «Бёрнли», Йоханн Гудмундссон головой бил наверняка, но все же промах. Все вопросы снял Диогу Жота, который вышел на замену, быстрый розыгрыш мяча и удар между ног голкиперу - 0:2.

«Бёрнли» в любом случае предпоследний, а вот команда Юргена Клоппа снова вышла в лидеры с отрывом в два балла от «Арсенала».