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Варан, Гарначо и Хёйлунн - в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Астон Виллой»

26 Декабря 2023 • 22:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:2
Астон Вилла
1 2.55 X 3.65 2 2.70
2-й тайм

Менее чем через час на «Олд Траффорде» «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Астон Виллу» с вершины турнирной таблицы. «Красные дьяволы» в своих соцсетях назвали состав на игру.

Он выглядит следующим образом:

Онана, Уан-Бисссака, Варан, Эванс, Далот, Эриксен, Майну, Рэшфорд, Гарначо, Фернандеш (к), Хёйлунн.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага не побеждает уже на протяжении четырёх последних матчей подряд. Последняя победа манкунианцев на футбольном поле датировалась 6 декабря. Тогда клуб обыграл дома лондонский «Челси».

Текстовую трансляцию игры проведет наш портал. Начало – ровно в 23:00 по московскому времени!

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед

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