Варан, Гарначо и Хёйлунн - в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Астон Виллой»

Менее чем через час на «Олд Траффорде» «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Астон Виллу» с вершины турнирной таблицы. «Красные дьяволы» в своих соцсетях назвали состав на игру.

Он выглядит следующим образом:

Онана, Уан-Бисссака, Варан, Эванс, Далот, Эриксен, Майну, Рэшфорд, Гарначо, Фернандеш (к), Хёйлунн.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага не побеждает уже на протяжении четырёх последних матчей подряд. Последняя победа манкунианцев на футбольном поле датировалась 6 декабря. Тогда клуб обыграл дома лондонский «Челси».

Текстовую трансляцию игры проведет наш портал. Начало – ровно в 23:00 по московскому времени!