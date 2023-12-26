Тен Хаг оценил выступления «Манчестер Юнайтед» в 2023 году

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги 2023 года.

«Красные дьяволы» впечатляюще провели прошлую кампанию, сумев вернуться в Лигу чемпионов и завоевать Кубок лиги, но не лучшим образом проводят нынешний сезон.

«Оглядываясь на завершающийся год, мы испытываем смешанные эмоции. Было несколько по-настоящему ярких моментов, как победа в Кубке лиги, но были и неудачи. В текущем сезоне мы выступаем ниже уровня ожиданий, который установили сами для себя. У нас есть возможность начать менять ситуацию прямо сейчас», – заявил тен Хаг в интервью перед началом матча Премьер-лиги против «Астон Виллы».