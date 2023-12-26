Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «В игре «Манчестер Юнайтед» достаточно креативности – не хватает только завершения»

26 Декабря 2023 • 21:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.55 X 3.65 2 2.70
Через 0 ч. 42 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о проблемах команды в атаке.

«Красные дьяволы» не забили ни одного гола в последних четырёх матчах. Сегодня коллектив тен Хага примет в родных стенах «Астон Виллу».

«Мы должны более хладнокровно распоряжаться своими голевыми шансами, что позволит нам выйти на новый уровень. В нашей игре присутствуют креативность и воображение, поэтому, если мы сможем воплощать моменты в голы, нашим соперникам придётся гораздо труднее», – цитирует United Review нидерландского специалиста.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 набранными очками при 18 сыгранных матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

Новости по матчу

Сегодня, 26 Декабря
21:51
Тен Хаг: «В игре «Манчестер Юнайтед» достаточно креативности – не хватает только завершения»
20:49
Марсьяль интересен гранду Серии А
15:53
Тен Хаг: «Нельзя сказать, что я разочарован настроем игроков в матче с «Вест Хэмом»
14:31
​60 лет назад в Boxing Day в чемпионате Англии было весело – 66 голов в десяти матчах!
13:53
Регилон: «Астон Вилла» очень хорошо играет, матч будет интересным»
13:16
Актуальная ставка и прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Астон Вилла чемпионата Англии – 26 декабря 2023
25 Декабря
21:07
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:59
​Каррагер – о 8 месте «Манчестер Юнайтед»: Я в шоке, что они так высоко при такой плохой игре
19:37
Актуальный прогноз и ставка на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла АПЛ — 26 декабря 2023
14:09
Окружение Варана отрицает слухи о переезде в Саудовскую Аравию
12:12
«Астон Вилла» заинтересована в трансфере одного из лучших игроков Чемпионшипа
11:35
Романо: «Реал» не ведёт переговоров по трансферу Варана
24 Декабря
23:43
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла чемпионата Англии – 26 декабря 2023
23:15
«Астон Вилла» нацелилась на вингера «Ювентуса»
22:43
Варан вряд ли вернётся в «Реал»
19:33
Рэтклифф высказался после покупки акций «Манчестер Юнайтед»
19:25
​В «Манчестер Юнайтед» озвучили цель – создание команды мирового класса
19:20
​«Манчестер Юнайтед» объявил о сделке с новым владельцем – первые важные решения уже приняты
18:32
​Рэтклифф станет владельцем «Манчестер Юнайтед» до конца дня 1
17:37
«Манчестер Юнайтед» готов в семь раз увеличить зарплату Кубо 1
13:56
Ширер: «18 голов в 18 матчах АПЛ – это позор для «Манчестер Юнайтед» 1
12:45
Скоулз – о «Манчестер Юнайтед»: «У всех нападающих проблемы с уверенностью, это большая проблема»
12:31
Скоулз – о тен Хаге: «Самое сложное для тренера – это научить команду забивать голы»
11:43
Скоулз: «Майну совершил грубую ошибку, но провёл очень хороший матч»
10:55
Шоу предположил, почему «Манчестер Юнайтед» не может забить
10:12
Вегхорст признался, что ему не нравилось играть под руководством тен Хага
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Роналду и Месси среди претендентов 8
«Рядом с ним никто не стоит»: Сёмин назвал лучшего российского футболиста 3
«Наполи» забыл тренера в Риме после поражения от «Ромы» 3
«Астон Вилла» остановилась, Нкунку дебютировал с голом, Роналду – как обычно 3
Связка Рюдигера и Начо не устраивает руководство «Реала», клуб хочет купить нового защитника 3
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
3
1.36 5.00 8.60
Видео
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун Лутон Таун
2
3
2.27 3.45 3.15
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
3
0
2.28 3.55 3.05
Видео
92 мин
Бёрнли Бёрнли
Ливерпуль Ливерпуль
0
1
9.20 5.80 1.30
Видео
26.12.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла Астон Вилла
2.13 3.35 3.55
Видео
27.12.23 в 22:30
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.91 3.55 4.10
Видео
27.12.23 в 22:30
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0.00 0.00 0.00
Видео
27.12.23 в 23:15
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити Манчестер Сити
8.20 4.60 1.41
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Декабря
21:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «В игре «Манчестер Юнайтед» достаточно креативности – не хватает только завершения»
21:29 · Англия. Премьер-лига
Одноклубник Головина может продолжить карьеру в АПЛ слухи
21:01 · Англия. Премьер-лига
Нуньес впервые забил за «Ливерпуль» ударом из-за пределов штрафной
20:49 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль интересен гранду Серии А слухи
20:44 · Англия. Премьер-лига
​Компани верит, что «Бёрнли» хорошо сыграет с «Ливерпулем»
20:43 · Англия. Премьер-лига
Нуньес впервые за два месяца забил в матче АПЛ
20:39 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Это четвёртая игра за 10 дней, и нам нужно вносить изменения в состав»
20:26 · Англия. Премьер-лига
​Лено извинился перед болбоем
20:17 · Англия. Премьер-лига
Сын Патрика Клюйверта забил «Фулхэму» спустя 18 лет после того, как это сделал его отец
20:05 · Англия. Премьер-лига
​Хау прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест»
20:03 · Англия. Премьер-лига
Лено от злости толкнул болбоя
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» потерял всё в матче с «Лутон Таун» после двух автоголов подряд
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» не смог остановить победный ход «Борнмута»
19:37 · Англия. Премьер-лига
​Звезда АПЛ может поехать в Саудовскую Аравию 1 слухи
Все новости
Рекомендуем