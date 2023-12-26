Тен Хаг: «В игре «Манчестер Юнайтед» достаточно креативности – не хватает только завершения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о проблемах команды в атаке.

«Красные дьяволы» не забили ни одного гола в последних четырёх матчах. Сегодня коллектив тен Хага примет в родных стенах «Астон Виллу».

«Мы должны более хладнокровно распоряжаться своими голевыми шансами, что позволит нам выйти на новый уровень. В нашей игре присутствуют креативность и воображение, поэтому, если мы сможем воплощать моменты в голы, нашим соперникам придётся гораздо труднее», – цитирует United Review нидерландского специалиста.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 набранными очками при 18 сыгранных матчах.