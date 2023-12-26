Нападающий «Монако» Такуми Минамино заинтересовал клубы Английской премьер-лиги. Такой информацией поделился известный журналист Экрем Конур на своей страничке в социальной сети.

По данным источника, за японским футболистом следят два неназваных клуба АПЛ. Сообщается, что оба коллектива планируют направить официальные предложение в «Монако» в начале следующего года.

В нынешней кампании Минамино сыграл в 16 матчах чемпионата Франции, в которых пять раз поразил ворота соперников и записал в свой актив четыре голевые передачи.

Контракт 28-летнего нападающего с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.