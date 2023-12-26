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Нуньес впервые забил за «Ливерпуль» ударом из-за пределов штрафной

26 Декабря 2023 • 21:01 Комментировать
Бёрнли
0:2
Ливерпуль
1 8.00 X 5.30 2 1.40
2-й тайм

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счёт в матче против «Бёрнли».

Уругваец поразил ворота уже на шестой минуте проходящего сейчас поединка Премьер-лиги. По данным Opta, для Нуньеса это первый гол в цветах «Ливерпуля», забитый ударом из-за пределов штрафной площади. Предыдущее подобное взятие ворот на клубном уровне форвард оформил в декабре 2021 года, когда выступал за португальскую «Бенфику».

Дарвин Нуньес стал игроком «Ливерпуля» летом 2022 года. Его трансфер обошёлся английскому гранду в 80 млн евро.

Следить за событиями матча «Бёрнли» – «Ливерпуль» можно посредством текстовой онлайн-трансляции, представленной на сайте LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дарвин Нуньес

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БЁРНЛИ ЛИВЕРПУЛЬ
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