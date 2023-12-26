Нуньес впервые забил за «Ливерпуль» ударом из-за пределов штрафной

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счёт в матче против «Бёрнли».

Уругваец поразил ворота уже на шестой минуте проходящего сейчас поединка Премьер-лиги. По данным Opta, для Нуньеса это первый гол в цветах «Ливерпуля», забитый ударом из-за пределов штрафной площади. Предыдущее подобное взятие ворот на клубном уровне форвард оформил в декабре 2021 года, когда выступал за португальскую «Бенфику».

Дарвин Нуньес стал игроком «Ливерпуля» летом 2022 года. Его трансфер обошёлся английскому гранду в 80 млн евро.

Следить за событиями матча «Бёрнли» – «Ливерпуль» можно посредством текстовой онлайн-трансляции, представленной на сайте LiveResult.