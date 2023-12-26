Марсьяль интересен гранду Серии А

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль попал в сферу интересов миланского «Интера».

Действующий контракт француза истекает по окончании сезона, и руководство «красных дьяволов», судя по всему, не планирует продолжать сотрудничество с игроком. По информации La Gazzetta dello Sport, «Интер» хотел бы переманить Марсьяля в свои ряды на правах свободного агента. Впрочем, приоритетной целью «нерадзурри» на позицию форварда остаётся Мехди Тареми из «Порту».

Стоимость Антони Марсьяля оценивается экспертами Transfermarkt в 15 млн евро. В текущей кампании 28-летний футболист отметился двумя голами и двумя ассистами в 19 поединках.