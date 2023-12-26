​Компани верит, что «Бёрнли» хорошо сыграет с «Ливерпулем»

Наставник «Бёрнли» Венсан Компани дал комментарий перед началом вторничного матча против «Ливерпуля».

«У нас много игр – одна за другой. Сегодня мы встречаемся с грозным противником. Мы полностью сосредоточились на «Ливерпуле». Это серьёзный вызов, но ребята верят, что мы можем что-то сделать.

«Ливерпуль» очень хорош, а у нас сейчас трудные времена. Вот почему мы боремся за выживание, а они – за чемпионство. Но всегда нужно верить. На своём поле фанаты могут дать нам толчок. В Boxing Day может произойти всё, что угодно. Посмотрим, как получится», - сказал Компани в эфире Amazon Prime.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Бёрнли» - «Ливерпуль».