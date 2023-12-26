Нуньес впервые за два месяца забил в матче АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес отметился забитым мячом в игре чемпионата Англии с «Бёрнли».

24-летний уругваец вывел свою команду вперед в поединке с «Бёрнли». Футболист поразил ворота соперника на шестой минуте встречи.

Этот мяч стал для Нуньеса первым за последние два месяца в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, предыдущий мяч форвард забил в конце октября в игре с «Ноттингем Форест».

Матч 19-го тура АПЛ между «Бёрнли» и «Ливерпулем» продолжается в эти минуты. За всеми событиями можно следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.