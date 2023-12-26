​Клопп: «Это четвёртая игра за 10 дней, и нам нужно вносить изменения в состав»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий перед матчем чемпионата Англии против «Бёрнли».

«Это трудный период. Ты просыпаешься и думаешь о следующем сопернике. Мы должны быть готовы, несколько дней назад мы сыграли хорошо. Если мы выступим так же, против нас будет трудно играть.

Это четвёртая игра за 10 дней, и нам нужно вносить изменения в состав. Мы стараемся набраться свежих сил. «Бёрнли» - хорошая команда. Нам нужно сыграть на максимуме, в том числе в плане интенсивности», - сказал Клопп в эфире Amazon Prime.

Следить за матчем «Бёрнли» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.