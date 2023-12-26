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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лено извинился перед болбоем

26 Декабря 2023 • 20:26 Комментировать
Борнмут
3:0
Фулхэм

Во вторник в Английской премьер-лиге проходил матч между «Борнмутом» и «Фулхэмом». Хозяева поля отпраздновали крупную победу – 3:0. По ходу второго тайма страж ворот «дачников» Бернд Лено не совладал с эмоциями и толкнул болбоя. Мальчик не бросал вратарю мяч, а выставил руку с мячом, предлагая футболисту самому подойти за ним. Это и не понравилось Лено.

В скором времени Лено подошёл к мальчику и извинился перед ним. Этот момент попал в прямую трансляцию.

На текущий момент «Фулхэм» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 31 декабря – против «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бернд Лено

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