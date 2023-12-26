Сын Патрика Клюйверта забил «Фулхэму» спустя 18 лет после того, как это сделал его отец

Вечером вторника «Борнмут» принимал дома прямого конкурента по середине турнирной таблицы, лондонский «Фулхэм». Матч завершился разгромом «дачников» - 3:0. Один из голов в рядах «вишен» оформил Джастин Клюйверт, сын известного футболиста Патрика Клюйверта.

Как сообщает Opta, Джастин забил спустя 18 лет и 236 дней после того, как его отец забил свой последний гол в ворота «дачников» в рамках Премьер-лиги.

В карьере Патрика Клюйверта был лишь один английский клуб – это «Ньюкасл», за «сорок» он выступал в 2004-2005 годах. Джастин перебрался в «Борнмут» летом 2023 года и забил за клуб уже три гола.