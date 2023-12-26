Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хау прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест»

26 Декабря 2023 • 20:05 Комментировать
Ньюкасл
1:3
Ноттингем Форест

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау дал комментарий после домашнего поражения от «Ноттингем Форест» со счётом 1:3.

«Это был трудный день. Мы не очень хорошо справились с переходами. В первом тайме мы могли сделать счёт 2:0. Мы не смогли, за что дорого заплатили.

Я не думаю, что есть одна причина. Думаю, есть ряд причин, почему мы были не в лучшей форме сегодня. Нам нужно как следует потренироваться.

Давление? Команда играет не лучшим образом, и нам приходится задуматься. Я бы не сказал, что давления больше, чем обычно», - высказался Хау для Amazon Prime.

Следующий матч «Ньюкасл» проведёт 1 января – против «Ливерпуля».

«Ньюкасл» закрыл 2023 год неудачным отрезком

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау

Новости по матчу

Сегодня, 26 Декабря
18:39
​«Ньюкасл» закрыл 2023 год неудачным отрезком
17:51
«Ноттингем Форест» впервые обыграл «Ньюкасл» в АПЛ
17:45
​Вуд – лишь седьмой игрок АПЛ, сделавший хет-трик в Boxing Day
17:39
Вуд впервые оформил хет-трик в футболке «Ноттингем Форест»
17:27
Хет-трик «лесника» Вуда «зарубил» «Ньюкасл»
15:07
«Ньюкасл» назвал стартовый состав на матч с «Ноттингем Форест»
14:31
​60 лет назад в Boxing Day в чемпионате Англии было весело – 66 голов в десяти матчах!
25 Декабря
01:44
«Ньюкасл» и «Ливерпуль» включились в борьбу за нападающего «Атлетико» 1
00:34
Надёжный прогноз и ставка на матч Ньюкасл — Ноттингем Форест АПЛ — 26 декабря 2023
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Роналду и Месси среди претендентов 8
«Рядом с ним никто не стоит»: Сёмин назвал лучшего российского футболиста 3
«Наполи» забыл тренера в Риме после поражения от «Ромы» 3
«Астон Вилла» остановилась, Нкунку дебютировал с голом, Роналду – как обычно 3
Связка Рюдигера и Начо не устраивает руководство «Реала», клуб хочет купить нового защитника 3
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
3
1.36 5.00 8.60
Видео
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун Лутон Таун
2
3
2.27 3.45 3.15
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
3
0
2.28 3.55 3.05
Видео
26.12.23 в 20:30
Бёрнли Бёрнли
Ливерпуль Ливерпуль
9.20 5.80 1.30
Видео
26.12.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла Астон Вилла
2.13 3.35 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Декабря
20:05 · Англия. Премьер-лига
​Хау прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест»
20:03 · Англия. Премьер-лига
Лено от злости толкнул болбоя
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» потерял всё в матче с «Лутон Таун» после двух автоголов подряд
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» не смог остановить победный ход «Борнмута»
19:37 · Англия. Премьер-лига
​Звезда АПЛ может поехать в Саудовскую Аравию слухи
19:33 · Англия. Премьер-лига
Салах — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Бёрнли»
19:19 · Англия. Премьер-лига
Холанн — лучший нападающий мира по версии CIES Football
19:17 · Англия. Премьер-лига
​Вуд оформил хет-трик в матче с бывшей командой – ранее в АПЛ это удавалось трём игрокам
18:50 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон — лучший вратарь мира в 2023 году по версии CIES Football
18:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Люди говорят о нашей гениальности только из-за побед
18:39 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» закрыл 2023 год неудачным отрезком
18:34 · Англия. Премьер-лига
​Варан готов вернуться в родной клуб – это не «Реал»
18:32 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Начинать сезон с мыслями о трофеях — ужасный подход
18:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, почему продолжает работать в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем