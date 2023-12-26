​Хау прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау дал комментарий после домашнего поражения от «Ноттингем Форест» со счётом 1:3.

«Это был трудный день. Мы не очень хорошо справились с переходами. В первом тайме мы могли сделать счёт 2:0. Мы не смогли, за что дорого заплатили.

Я не думаю, что есть одна причина. Думаю, есть ряд причин, почему мы были не в лучшей форме сегодня. Нам нужно как следует потренироваться.

Давление? Команда играет не лучшим образом, и нам приходится задуматься. Я бы не сказал, что давления больше, чем обычно», - высказался Хау для Amazon Prime.

Следующий матч «Ньюкасл» проведёт 1 января – против «Ливерпуля».

​«Ньюкасл» закрыл 2023 год неудачным отрезком