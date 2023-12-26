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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лено от злости толкнул болбоя

26 Декабря 2023 • 20:03 Комментировать
Борнмут
3:0
Фулхэм
окончен

Вечером вторника «Борнмут» принимал дома лондонский «Фулхэм». «Вишни» оформили разгром «дачников» со счётом 3:0, одержав очередную победу.

В одном из эпизодов голкипер проигравшей команды, опытный Бернд Лено со злости толкнул мальчика, что подаёт мячи. Лено был недоволен скоростью, с которой парень выполнял свою работу.

После победы «Борнмут» взлетел на 10 место турнирной таблицы АПЛ, теперь у «вишен» 25 баллов. Лено и его «Фулхэм» опустились на 13-ю строчку, имея в копилке 21 балл.

В следующем, 20-м по счёте туре «дачникам» предстоит играть дома с лидером АПЛ, лондонским «Арсеналом».

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бернд Лено

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