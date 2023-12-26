«Шеффилд Юнайтед» потерял всё в матче с «Лутон Таун» после двух автоголов подряд

Представители зоны вылета Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун» выдали результативный и драматичный матч. Алфи Доти подарил гостям надежду метким ударом на 17-й минуте. Остин Трасти головой направил мяч в перекладину. Хозяева перевернули ход игры во втором тайме - Оливер Макбарни сравнял счет, а вскоре Анел Ахмедходжич сделал счет 2:1. Но тут же с интервалом в две минуты два автогола оставили «Шеффилд Юнайтед» ни с чем.

«Шеффилд Юнайтед» остаётся последним, противник же всего в очке от спасительного 17-го места.