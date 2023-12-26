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«Шеффилд Юнайтед» потерял всё в матче с «Лутон Таун» после двух автоголов подряд

26 Декабря 2023 • 19:59 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
2:3
Лутон Таун
окончен

Представители зоны вылета Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун» выдали результативный и драматичный матч. Алфи Доти подарил гостям надежду метким ударом на 17-й минуте. Остин Трасти головой направил мяч в перекладину. Хозяева перевернули ход игры во втором тайме - Оливер Макбарни сравнял счет, а вскоре Анел Ахмедходжич сделал счет 2:1. Но тут же с интервалом в две минуты два автогола оставили «Шеффилд Юнайтед» ни с чем.

«Шеффилд Юнайтед» остаётся последним, противник же всего в очке от спасительного 17-го места.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед2:3Лутон Таун
  17'Доти Алфи (0:1)
(1:1) Макбарни Оливер61'  
(2:1) Ахмедходжич Анел69'  
  77'Робинсон Джек (2:2)
  81'Слимане Анис (2:3)
Фодеринхэм УэслиБэлдок Джордж  78'Ахмедходжич Анел  14'Трасти ОстонРобинсон Джек  79' 86' (Брюстер Риан ( 86') Макати ДжонВинисиус Соуза 86' (Осула Вильям ( 86') Брукс Эндри 46' (Лоу Макс ( 46') Хамер Густаво  41' 72' (Слимане Анис ( 72') Макбарни ОливерАрчер Камерон 86' (Норвуд Оливер ( 86'  90')
Запасные: Осборн БенДжеббисон ДэниелСерики ФемиНоррингтон-Дэвис РисДэвис Адам
Камински ТомасМенги ТеденОшо ГэбриэлБэлл АмариДоти Алфи 78' (Андерсен Мадс ( 78') Джайлз Райан 72' (Огбене Чидози ( 72') Самби Локонга Альберт-МбойоБаркли РоссТаунсенд Андрос 84' (Раддок Пелли ( 84') Браун ДжейкобАдебайо Элайджа 71' (Моррис Карлтон ( 71')
Запасные: Крул ТимЧон ТахитШи ДжеймсВудроу КоулиБерри Люк
26 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Лутон Таун

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Сегодня, 26 Декабря
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«Шеффилд Юнайтед» потерял всё в матче с «Лутон Таун» после двух автоголов подряд
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Бесплатный прогноз и ставка на матч Шеффилд Юнайтед — Лутон Таун АПЛ — 26 декабря 2023
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