«Шеффилд Юнайтед» потерял всё в матче с «Лутон Таун» после двух автоголов подряд

Представители зоны вылета Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун» выдали результативный и драматичный матч. Алфи Доти подарил гостям надежду метким ударом на 17-й минуте. Остин Трасти головой направил мяч в перекладину. Хозяева перевернули ход игры во втором тайме - Оливер Макбарни сравнял счет, а вскоре Анел Ахмедходжич сделал счет 2:1. Но тут же с интервалом в две минуты два автогола оставили «Шеффилд Юнайтед» ни с чем.
«Шеффилд Юнайтед» остаётся последним, противник же всего в очке от спасительного 17-го места.
Протокол игры
|17'Доти Алфи (0:1)
|(1:1) Макбарни Оливер61'
|(2:1) Ахмедходжич Анел69'
|77'Робинсон Джек (2:2)
|81'Слимане Анис (2:3)
Фодеринхэм Уэсли•Бэлдок Джордж• 78'Ахмедходжич Анел• 14'Трасти Остон•Робинсон Джек 79'86' (Брюстер Риан (86') •Макати Джон•Винисиус Соуза86' (Осула Вильям (86') •Брукс Эндри46' (Лоу Макс (46') •Хамер Густаво 41'72' (Слимане Анис (72') •Макбарни Оливер•Арчер Камерон86' (Норвуд Оливер (86') 90'
Камински Томас•Менги Теден•Ошо Гэбриэл•Бэлл Амари•Доти Алфи78' (Андерсен Мадс (78') •Джайлз Райан72' (Огбене Чидози (72') •Самби Локонга Альберт-Мбойо•Баркли Росс•Таунсенд Андрос84' (Раддок Пелли (84') •Браун Джейкоб•Адебайо Элайджа71' (Моррис Карлтон (71')
Запасные: Крул Тим•Чон Тахит•Ши Джеймс•Вудроу Коули•Берри Люк
26 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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